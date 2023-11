I comuni siciliani tra criticità ed opportunità, Venuti: “Incontro importante”

di: Redazione - del 2023-11-24

Presso il prestigioso Plaza Hotel lungomare Ruggero di Lauria, si è tenuto il convegno organizzato da Leganet, in collaborazione con ALI Sicilia, dal titolo "I Comuni siciliani tra criticità ed opportunità". L'evento ha riscosso un grande successo, riunendo amministratori locali, esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un'occasione unica per esplorare le sfide quotidiane e le opportunità per il progresso e la modernizzazione delle comunità siciliane.



La giornata si è aperta con i saluti di Domenico Venuti, Sindaco di Salemi e Presidente ALI Sicilia, mentre l’intervento centrale è stato effettuato da Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet, che ha illustrato ai numerosi amministratori presenti i servizi di Leganet in quattro ambiti specifici: transizione ecologica, digitale, Comunità energetiche ed esistenza al RUP.

L’iniziativa è stata chiusa Enzo Napoli, Referente Leganet Sicilia, ha illustrato i servizi offerti da Leganet, con un focus su:

- Regolamento Comunale e Sviluppo del Piano Localizzazione Antenne

- Studio di Fattibilità delle Comunità Energetiche Rinnovabili di origine Pubblica

- Interventi dei Partners tecnologici di Leganet

Le soluzioni innovative proposte da Leganet sono state accolte con entusiasmo dai sindaci presenti, evidenziando come le nuove tecnologie possano essere alleate nella creazione di regolamenti comunali efficienti e nel potenziamento delle risorse energetiche rinnovabili a beneficio delle comunità locali. Presente all’iniziativa anche l’On Ersilia Severino, Deputata dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Citazioni:

- Domenico Venuti, Sindaco di Salemi e Presidente ALI Sicilia: "Le opportunità di progresso sono molteplici, ma è essenziale adottare soluzioni innovative. Il confronto di oggi è un passo nella giusta direzione".

- Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet: "Leganet si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per supportare gli amministratori locali. La modernizzazione dei comuni è possibile attraverso una collaborazione strategica e l'utilizzo intelligente delle tecnologie”.

Il convegno ha confermato il ruolo centrale di Leganet nell'offrire soluzioni innovative per affrontare le sfide amministrative e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità siciliane.