Centro studi Formasys: Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

In vista dell’aggiornamento nel 2024 delle graduatorie ATA di terza fascia, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021 ha introdotto alcune novità. In particolare, per coloro che si candidano per le graduatorie sarà richiesto il possesso del Certificato Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per alcuni profili, sono valutate per il profilo di Assistente Amministrativo e di Operatore scolastico.

Si tratta di una certificazione informatica che attesta il possesso di competenze di alfabetizzazione digitale, riconosciuta a livello internazionale e che rispetta determinati quadri normativi in materia di competenze digitali.

La certificazione è quindi titolo di accesso obbligatorio per tutti i profili eccezion fatta per il profilo di collaboratore scolastico (per cui rimane sufficiente il possesso del diploma di qualifica triennale).

Ecco le 3 situazioni in cui ti puoi trovare:

-Devi inserirti per la prima volta nelle graduatorie ATA di III fascia, devi possedere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per accedere.

-Sei inserito nelle graduatorie ATA di III fascia ma non hai lavorato neanche un giorno devi conseguire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale entro la riapertura delle graduatorie, pena la decadenza dalle stesse.

-Sei inserito nelle graduatorie ATA di III fascia e hai svolto servizio devi conseguire la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale ma hai un anno di tempo, pena la decadenza dalle graduatorie.

Per ottenere la Certificazione internazionale di Alfabetizzazione Digitale, basta iscriversi e conseguire una delle 3 seguenti certificazioni informatiche:

Corso Pekit expert

Corso ICDL full standard

Corso certificazione Eipass

Per informazioni potete rivolgersi alle sedi di Formasys.

Le sedi:

Alcamo

Viale Italia, 35

0924.24638



Castelvetrano

Via Virgilio Titone, 5

0924.81347



Trapani

Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice

0923.581106