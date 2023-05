(VIDEO) Ruspe dell'Esercito ancora in azione presso l'ex cementificio. Ai nostri microfoni il Responsabile Sager Ing. Babos

di: Redazione - del 2023-05-25

Continuano anche oggi le operazioni di sgombero che dureranno almeno 40 giorni. Finalmente le ruspe dell'Esercito di Palermo sono entrate per smantellare il campo degli extracomunitari, che doveva essere un alloggio temporaneo e stagionale, ma che poi era diventato un ghetto sotto ogni punto di vista.

Abbiamo avuto l'occasione di parlare con il Responsabile della Sager, l'ingegnere Luciano Babos.

"Porteremo prima di tutto questi rifiuti che abbiamo qui sulla strada, ovvero quelli più ingombranti - ha dichiarato l'ingegnere - per poi togliere tutto quello che c'è sotto, che andrà nell'inceneritore. Il Comune ha già fatto la convenzione con l'inceneritore per pagare lo smaltimento e noi carichiamo e trasportiamo. Non è facile, è un bel lavoro, l'importante è che sia fatto con un minimo di ordine, perché il mondo dei rifiuti vuole certe regole e questo pochi lo capiscono".

Per saperne di più, guarda la diretta.