Percentuali di payout nelle piattaforme online

di: Luca Beni - del 2023-05-25

I casinò online si distinguono per un’ampia serie di giochi di cui usufruire. Ognuno di essi è caratterizzato da una determinata percentuale di payout, ovvero la proporzione tra quanto viene investito nel casinò da parte dei giocatori, sotto forma di puntate, e quanto viene restituito dalla piattaforma stessa, cioè quanto viene vinto. Si tratta di dati da non sottovalutare, sottoposti a meccanismi di controllo ed elencati sui siti affidabili.

Medie statistiche

L’iscrizione a un casinò in rete è spesso derivata dagli attraenti bonus di benvenuto, nonché dalla ricca scelta di giochi disponibili una volta eseguito l’accesso. La decisione relativa a quali titoli scegliere di volta in volta per il proprio divertimento può naturalmente basarsi solo su interessi, voglia e gusti personali, nonché su quanta attenzione e tempo si pensa di dedicare alla parentesi ludica. In tal senso, ad esempio, le slot non presuppongono alcun tipo di strategia particolare da studiare, mentre il blackjack richiede un minimo di attenzione e ragionamento in più.

Se però si desidera studiare con un po’ più di precisione la proposta di casinò conosciuti come Betfair , si può notare che ogni gioco presenta una specifica percentuale di payout. Gli enti di controllo obbligano i casinò a mostrare questa percentuale in ogni titolo, e nelle piattaforme dovrebbe sempre essere presente una pagina riassuntiva con i payout di tutti i giochi, riscontrati nel mese precedente. Questi dati sono frutto di una media statistica, ottenuta attraverso dinamiche di gioco standard, e in alcuni casi possono variare nel tempo (magari per la presenza di jackpot). Più è alta la percentuale, maggiori sono in teoria le opportunità di vincita. In generale si afferma che un valore discreto di payout non debba scendere sotto il 95%, mentre un buon valore si delinea dal 96% in su.

Equità e numeri casuali

Va ricordato che i giochi slot e gli altri titoli dei casinò online devono espletare i loro risultati in base a estrazioni casuali, derivate da un generatore di numeri sviluppato dalle più affermate aziende di software. L’equità e la regolarità dei meccanismi di svolgimento viene confermata da enti di controllo adibiti a tale scopo (ad esempio eCOGRA), i quali a scadenza regolare effettuano verifiche per confermare la correttezza dei giochi.

Per ciò che concerne il payout, come detto basato su dati statistici medi, ci sono giochi per i quali solitamente le percentuali risultano più alte o più basse. Possiamo citare il blackjack come simbolo di payout piuttosto elevati, così come la roulette. Le slot machine hanno invece nella norma ritorni più bassi, anche se i dati possono variare e non di poco da un titolo specifico all’altro, e da un casinò all’altro. Per questo motivo, prima di dedicarsi a qualsiasi gioco, è consigliabile verificarne la percentuale.

L’analisi chiaramente non tiene conto delle specifiche abilità del singolo giocatore, spesso più a suo agio con alcuni titoli e meno avvezzo ad altri. Inoltre, non bisogna mai dimenticare il fattore fortuna, determinante in alcuni giochi e comunque sempre molto significativo.