Nuova costituzione del Direttivo di Obiettivo Cittá a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-24

Il movimento politico di Obiettivo Città ha partecipato alla competizione elettorale comunale del 2019 proponendosi con una lista elettorale che è stata la prima per consensi.

In seguito al risultato elettorale ottenuto sono stati eletti i consiglieri comunali che hanno partecipato attivamente alla vita politica della città, recitando un ruolo importante ed esercitando al meglio quello di indirizzo e controllo, collocandosi all’opposizione di questa fallimentare amministrazione.

Dopo quattro anni ci avviamo alla conclusione del mandato elettorale ed è il tempo delle rendicontazioni e del bilancio dell’attività effettuata e della crescita avvenuta.Il gruppo di Obiettivo Città è rimasto, in questi anni , coerentemente all’opposizione dell’amministrazione Alfano di cui non ha condiviso nessuna azione amministrativa e dalla quale ha sempre preso le distanze, posizione, questa, che ci ha permesso di diventare interlocutori anche di quella parte di cittadinanza che oggi è insoddisfatta del modo in cui questo sindaco ha amministrato e ne chiede il cambiamento. Obiettivo Città si è fatta sempre carico dei problemi di diverse categorie di lavoratori e imprenditori operanti in diversi settori quali l’ agricoltura, il turismo, il commercio, i lavoratori precari, l’ ospedale e la sanità , cercando di rappresentarne al meglio le diverse esigenze, richiamando l’attenzioni delle istituzioni interessate e ottenendo risultati di rilievo.

Abbiamo anche intrapreso un percorso di rinnovamento e formazione politica di ragazzi che ha portato alla nascita di un movimento giovanile denominato “CASTELVETRANO GIOVANI” che desidera occuparsi della propria città con responsabilità, competenza e passione ma con una visione diversa del territorio.

Dal resoconto dell’attività svolta ci siamo resi conto che è necessario continuare e per le motivazioni sopra esposte abbiamo ritenuto che il primo passo da fare era quello del rinnovamento avviando così un periodo di confronto e adesioni dalle quali abbiamo ottenuto un grande entusiasmo e partecipazione con la determinazione di una nuova classe dirigente del movimento che si presenta, in maniera solida e consistente, alla futura competizione elettorale del 2024. Desideriamo pertanto portare a conoscenza della cittadinanza i componenti del nuovo direttivo di Obiettivo Città che insieme a tanti altri ci guideranno per gli anni a venire. Bramati Giovanni, Caracci Giuseppe, Caraccioli Leonardo, Catalanotto Rosa, Clemente Melchiorre, Cuttone Enzo, D’Angelo Giovanna, Darbisi Giovanni, De Simone Simona, Drago Gianni, Guarino Filippo, Guarino Roberto, Longo Fabio, Mangiaracina Luca, Signorello Alessio, Vaiana Vincenzo