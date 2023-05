Campobello, giovane 28enne travolto da uno scoppio mentre era sul tetto di una abitazione. Ecco le sue condizioni

del 2023-05-27

Sbalzato dall’onda d’urto, a quasi tre metri da dove stava lavorando, a causa dello scoppio di un tubo di gas collegato a un condizionatore. È successo ieri, intorno alle 16.30, a Campobello a F. B., giovane 28enne castelvetranese, che si trovava sul tetto di un immobile quando, per cause in corso d’accertamento, è stato travolto dall’onda d’urto dello scoppio ed è stato sbalzato a terra. Il giovane ha riportato ferite alle gambe ed è stato trasportato e soccorso all’Ospedale di Castelvetrano.

Domani sarà accompagnato al reparto maxillo facciale del Civico di Palermo per estrarre pare qualche scheggia di ferro. La tac ha comunque escluso danni agli organi interni del giovane. Il collega che lavorava con il giovane ferito, per fortuna leggere ferite al braccio.