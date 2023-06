Giuseppe Bica vince il ricorso contro Nicola Catania. Prenderà il suo posto all'Ars. Probabile il contro ricorso

di: Redazione - del 2023-06-15

L'ex Sindaco di Custonaci Giuseppe Bica ha vinto il ricorso presentato al Tribunale Civile di Palermo che di fatto invalida l'elezione all'Ars di Nicola Catania, Sindaco uscente di Partanna, eletto deputato nel Collegio della Provincia di Trapani alle Elezioni Regionali del 25 Settembre scorso, ottenendo 6.276 preferenze.

Giuseppe Bica era uscito "sconfitto" dalla tornata Elettorale Regionale, avendo ottenuto 3324 voti e aveva improntato il suo ricorso sul fatto che Nicola Catania "sarebbe stato ineleggibile per il fatto di essere al momento dell'elezione ed anche dopo, Amministratore e Presidente del Servizio Rifiuti - Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni."

Nel dispositivo della sentenza si dichiara: "Nicola Catania ineleggibile alla carica di deputato e, per l'effetto, lo dichiara decaduto disponendo la surrogazione del primo dei non eletti della stessa lista (Giuseppe Bica)".

La vicenda giudiziaria non terminerà qui. E' quasi certo che Nicola Catania presenti un contro ricorso per far valere le sue ragioni con l'obiettivo di riprendere il posto all'Ars. «Esamineremo con attenzione le motivazioni dell’ordinanza e, all’esito della disamina, faremo le nostre valutazioni in merito alla proposizione dell’appello».

È quanto hanno dichiarato gli avvocati Salvatore e Alessandro Giacalone, difensori del deputato regionale Nicolò Catania, alla notizia dell’accoglimento del ricorso di Giuseppe Bica contro l'elezione a deputato regionale di Nicolò Catania. Il provvedimento è stato notificato oggi via PEC ai legali di Catania, così come al legale di Bica.

«I provvedimenti dei giudici si rispettano – ha commentato Catania – ma il ricorso di Bica accolto dai giudici mi suggerisce un ulteriore elemento di valutazione a quanto dissi il 3 giugno scorso, e cioè che esisteva una situazione confusa e poco chiara, visto che la testata giornalistica “Tp24” anticipò la notizia titolando “Bica vince il ricorso: è suo il seggio all’Ars di Nicola Catania”. In me si rafforza, dunque, l’idea che la questione va approfondita nelle sedi opportune».