Partanna, Li Vigni proclamato Sindaco. Ecco i voti di tutti i candidati al consiglio comunale

di: Redazione - del 2023-05-31

Nella giornata di ieri, martedì 30 maggio, a Partanna, è avvenuta la proclamazione del neo sindaco Francesco Li Vigni, che è riuscito ad espugnare la roccaforte dell’ex sindaco Nicola Catania, battendo Antonino Zinnanti, candidato sindaco per la continuità. Dopo i festeggiamenti e le acclamazioni, in piazza e nei quartieri di contrada Camarro, a Li Vigni ora spetta prendere in mano le redini del comune, per aprire una nuova fase, così come decretato dalla volontà popolare, con il supporto della giunta e del consiglio comunale.

Quest’ultimo sarà formato da 12 consiglieri e non più 15, a causa della diminuzione della popolazione sotto diecimila abitanti. Risultano eletti i seguenti 8 consiglieri di maggioranza: Valeria Battaglia (consigliere riconfermato), Roberto De Gennaro Crescenti, Luca Triolo, Valeria Accardo, Giusy Trinceri, Gianfranco Sparacia, Massimiliano Atria (consigliere riconfermato) ed Ernesto Raccagna. Di questi, i primi 3 sono assessori designati della costituenda giunta Li Vigni, che potrebbero dimettersi da consigliere, facendo spazio agli altri componenti della squadra. A tali consiglieri, si aggiungerà il candidato sindaco sconfitto Antonino Zinnanti, più i 3 consiglieri della lista a suo supporto, che hanno ottenuto maggiori preferenze: il presidente del consiglio uscente Massimo Cangemi, Noemi Maggio, assessore uscente, e Gianni Lo Piano Rametta (consigliere riconfermato).

Di seguito, si riportano le preferenze per ogni candidato consigliere.

“Nuove visioni”

Accardo Anna Valeria 460

Anatra Calogero 90

Atria Massimiliano 308

Battaglia Valeria 957

De Gennaro Crescenti Roberto 763

Li Causi Paolo 254

Marchese Giulia 97

Mendolia Antonella 144

Raccagna Ernesto 303

Sparacia Gianfranco 325

Trinceri Giusy 339

Triolo Luca 463

“Partanna città europea”

Amari Mimma 428

Benenati Raffaele 201

Campisi Maria Anna 362

Cangemi Massimo 589

Caracci Rocco 241

Catania Patrizia 205

Clemenza Nicola 297

Drago Ignacio 289

Lo Piano Rametta Giovanni 560

Maggio Noemi 590

Giannone Maria Luisa 155

Varvaro Anna Maria 329