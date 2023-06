Successo venerdì del concorso fotografico “Scattarte: il Belice tra paesaggi e monumenti”

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-05

Venerdì 2 Giugno 2023 a Partanna presso Scuderie del Castello Grifeo, gentilmente concesso dalla Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, si è celebrata la cerimonia conclusiva del concorso fotografico “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”, dedicato alla memoria della socia Irene Cimino.

Durante l’evento, molto partecipato, si è proceduto alla premiazione dei vincitori rigorosamente selezionati dalla giuria, che dopo attenta valutazione delle foto in concorso ne hanno scelte, per come previsto dal regolamento, tre per la categoria giovani e tre per la categoria adulti. Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, è stato articolato di due tematiche:

1. “Uno sguardo sul Belice”;

2. “Celebrazioni in “monumento”.

Ogni partecipante ha potuto scegliere indifferentemente una delle due tematiche.

La giuria tecnica, era composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine, di seguito indicati: Presidente, Ezio Fiorenza Castrenze, Segretario Regionale U.I.F.; Componenti, Bruno D’Andrea, fotografo, content creator e social media manager, Valeria Monaco, docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche presso il Liceo Artistico Galilei Campailla di Modica.

Le valutazioni della Giuria si sono basate sui seguenti parametri: creatività, originalità, qualità iconografica e aderenza al tema. Sono stati proclamati vincitori:

Per la categoria giovani:

1° classificato: Gabriele Cannova (foto: Il profumo della nostra terra);

2° classificato: Sara Pizzitola (foto: Atmosfera sospesa, tra forme, geometrie e cromie di luci e ombre);

3° classificato: Andrea Tosto (foto: Passeggiata tra gli ulivi).

Per la categoria adulti:

1° classificato: Milena Corona (foto: Con gli occhi all’insù);

2° classificato: Elena Biondo (foto: Scorci di paesaggio al Castello di Rampinzeri);

3° classificato: Patrick Cirrincione (foto: Celebrazioni in Aula Consiliare).

Ai vincitori del concorso fotografico sono stati assegnati i seguenti premi messi in palio:

Adulti

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto);

2° classificato: una cena per due persone;

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino.

Giovani (scuole primarie e secondarie)

1° classificato: un buono Euronics di 200,00 euro;

2° classificato: un buono Euronics di 100,00 euro;

3° classificato: un buono Euronics di 50,00 euro.

La serata, allietata da brani eseguiti dal maestro Rosario Guzzo, si è conclusa con un rinfresco offerto da una nota ditta di Partanna.

Di seguito le foto premiate:

1° classificato Gabriele Cannova (foto: Il profumo della nostra terra) - categoria giovani

2° classificato Sara Pizzitola (foto: Atmosfera sospesa, tra forme, geometrie e cromie di luci e ombre) - categoria giovani

3° classificato Andrea Tosto (foto: Passeggiata tra gli ulivi) - categoria giovani

1° classificato Milena Corona (foto: Con gli occhi all’insù) - categoria adulti

2° classificato Elena Biondo (foto: Scorci di paesaggio al Castello di Rampinzeri) - categoria adulti

3° classificato Patrick Cirrincione (foto: Celebrazioni in Aula Consiliare) - categoria adulti