del 2023-06-04

Nella mattina di mercoledì 31 maggio 2023, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Una fiaba per la legalità e la solidarietà”, organizzata dalla Polizia di Stato - Questura di Trapani in collaborazione con il Centro commerciale di Castelvetrano “Belicittà”. L’I.C. Capuana-Pardo ha aderito al Concorso con i suoi allievi - i protagonisti indiscussi della manifestazione, cui vanno i nostri complimenti per avere partecipato con l’impegno e l'entusiasmo che da sempre li contraddistinguono. Ricordiamo in particolare i ragazzi risultati vincitori del Concorso: - Tommaso Risalvato (1^classificato); - Maria Vittoria Ognibene (2^ classificata); - Gabriele Cannova (3^classificato). Menzione speciale agli alunni delle classi quinte del plesso L.Capuana, per l’originalità dell’elaborato grafico che hanno prodotto.

Il Concorso, patrocinato dalla Polizia di Stato, ha previsto la realizzazione da parte degli alunni partecipanti di un elaborato scritto ed illustrato, ispirato alla lettura del Cantico di Natale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di alimentare e mettere in luce i valori di Solidarietà e di Legalità che dovrebbero essere alla base di ogni società civile. Un ringraziamento speciale alle docenti Anna Maria Di Giuseppe, Laura Santangelo, Maria Grazia Cudia, Marica Ardizzone, Marilena Cataldo, Giovanna Rametta Lo Piano, Rosanna Calandro, Francesca La Rocca.