del 2023-06-09

Apre a Marinella di Selinunte BluCoral Vacanze Agenzia viaggi e Tour Operator in partnership con Open group srls - agenzia di sviluppo del territorio. Il progetto imprenditoriale mira ad incrementare le presenze turistiche nel territorio grazie all’esperta attività di BluCoral Vacanze, leader nel settore dell’incoming turistico in Sicilia ed alla creatività di Open Group forte della sua capacità di coesione dei produttori siciliani del mondo enogastronomico. Obiettivo principale del progetto è l’unione dei due mondi, il mondo dell’enogastronomia tipica siciliana che vuole intercettare i flussi del mondo del turismo in soggiorno ed in transito per la Sicilia.

Tutto ciò al fine di promuovere un’offerta integrata con un paniere dei migliori servizi turistici e delle eccellenze del mercato dei prodotti siciliani, dall’accoglienza alla ristorazione, dalla ricettività alle escursioni, dagli eventi alla fruibilità del patrimonio archeologico e naturalistico siciliano. In sinergia con l' Ente parco archeologico di Selinunte, Open Group e Blucoral Vacanze organizzeranno, nella splendida location del Parco, eventi che permetteranno la promozione dei prodotti dell' enogastronomia locale ai visitatori del parco, ai turisti in soggiorno ed in transito per Selinunte e a tutti coloro che vorranno gustare le specialità locali accompagnate da ottimi vini. I produttori locali affiliati ad Open Group creeranno squadra con gli operatori turistici di BluCoral Vacanze offrendo ai turisti sensazioni ed emozioni che solo le eccellenze enogastronomiche siciliane sanno regalare ai palati di chi li degusta.

La potenzialità ricettiva del territorio dotata di 4000 posti letto tra strutture alberghiere ed extralberghiere, tutte assistite dalla delegazione di Selinunte di Federalberghi, potrà arricchire la sua tradizionale promozione con le esperienze presso il borgo marinaro di Selinunte, le cantine, i frantoi, i caseifici e gli artigiani che nel territorio rappresentano il “made in Sicily”. Blucoral in via Caboto 162 a Marinella di Selinunte, oltre a fungere da ufficio informazioni turistiche ed a fornire i classici servizi di agenzia viaggi e tour operator, biglietteria, pacchetti turistici, escursioni giornaliere in pullman, charter nautico e escursioni in barca alle isole Egadi, mira a coordinare una programmazione sulla stessa piattaforma dell’offerta ricettiva proveniente dall’attuale ospitalità diffusa sul territorio al fine di valorizzarne i servizi proposti in sinergia fra loro garantendo un incremento del potere contrattuale nelle negoziazioni sul mercato turistico internazionale.