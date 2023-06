di: Redazione - del 2023-06-20

La Riserva del Belice diventa set cinematografico per qualche giorno. Top secret al momento il titolo del film in questione ma sono imponenti le attrezzature e le strutture logistiche allestite con un'organizzazione altamente professionale. Si scorge da lontano una capanna in legno allestita provvisoriamente per esigenze di copione.