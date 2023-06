Partanna, grave incidente tra auto e scooter. Uomo santaninfese trasportato con gravi ferite in Ospedale

del 2023-06-17

Si è verificato un brutto incidente a Partanna nella via Castelvetrano intorno alle 13:30, quando una Alfa romeo grigia ha impattato contro uno scooter condotto da un santaninfese 48ene, C. T., che stava svoltando in una via. L'uomo che conduceva il mezzo a due ruote ha subito pesanti ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Castelvetrano e sta per essere trasportato al Trauma Center di Palermo.

Alla guida dell'Alfa Romeo, una donna che proveniva da Castelvetrano. Sul posto, i vigili urbani e i carabinieri per i controlli di rito. Non è chiara la dinamica, anche se sembrerebbe che alla base ci sia la forte velocità dell’auto. La strada in oggetto è spesso stata teatro di di incidenti, anche mortali. L’uomo, in stato vigile e cosciente, sembra abbia riportato gravi ferite a seguito dell’impatto con il manto stradale. A salvarlo l'uso del casco.