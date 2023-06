Nicola Catania ricorre in Appello, resta in carica come Deputato Regionale

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-20

Nicolò Catania (FdI) ricorre in Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che lo ha dichiarato ineleggibile accogliendo il ricorso presentato da Giuseppe Bica per il seggio di Fratelli d'Italia per la Provincia di Trapani all'Assemblea Regionale Siciliana.

Catania rimane in carica Deputato Regionale per effetto del ricorso in Appello. «Ringrazio per la loro disponibilità e professionalità i legali Maika Giacalone e Salvatore e Alessandro Giacalone, questi ultimi subentrati nella fase dibattimentale, che mi hanno difeso nel giudizio di primo grado» - ha commentato Nicolò Catania.