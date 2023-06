Alla scoperta delle slot online: RTP e RNG

di: Francesco Accardi - del 2023-06-22

Gli intrattenimenti online sono sempre più sofisticati. Nel passaggio dalla loro versione fisica a quella digitale, il livello raggiunto dai giochi dei principali casinò online è costantemente cresciuto. Al di là degli aspetti grafici e visivi, che fanno da sempre la differenza nelle scelte operate dai giocatori, vale la pena scoprire quali algoritmi e parametri regolano le slot machine, uno dei giochi più rappresentativi della categoria.

Il funzionamento delle slot machine online con soldi veri

Alcuni giochi d’azzardo sono più iconici di altri. Così, quando un giocatore si avvicina a una slot online soldi veri , sa ormai di stare giocando a uno degli intrattenimenti più rappresentativi del mondo dei casinò digitali. La ricchezza di temi, di linee di pagamento, moltiplicatori e bonus non fa che catturare l’attenzione di giocatori vecchi e nuovi, ma al di là di questa patina si nascondono dei precisi parametri, che vale la pena scoprire per un’esperienza di gioco responsabile.

Che cosa è l’RNG?

Dietro ogni gioco online, si nasconde un algoritmo che genera casualmente i risultati e le combinazioni delle diverse puntate. Questo vale per le roulette, per il poker e, allo stesso tempo, anche per le slot machine. Al di là degli effetti grafici, all’avvio di una scommessa, l’algoritmo RNG – Random Number Generator dietro la slot calcola subito la combinazione che uscirà quando i rulli si fermeranno.

Che cosa è l’RTP?

Un’altra caratteristica tipica di ogni slot machine è un parametro, reso noto dal casinò, che prende il nome di RTP. Questo è il Return To Player, ossia il ritorno al giocatore, calcolato come percentuale della puntata dell’utente che gli ritorna indietro, dopo un numero molto elevato di scommesse. Difficilmente il return to player coincide con il ritorno effettivo di una singola sessione di gioco, ma dà comunque un’idea molto precisa di quello che ci si può aspettare da una singola slot machine.

Volatilità

Direttamente collegato all’RTP è il concetto statistico di volatilità , spesso applicato al mondo finanziario. Una volatilità alta è tipica delle slot a RTP più basso, che rilasciano montepremi molto elevati con estrema rarità. Al contrario, una volatilità bassa è tipica delle slot ad alto RTP, con montepremi esigui rilasciati spesso. La volatilità media, infine, si presenta come una via di mezzo più equilibrata tra le due tipologie di slot.

Si capisce dunque che la fortuna e gli effetti speciali regolano solo una minima parte, per quanto importante, degli intrattenimenti da casinò. Le slot machine, nello specifico, sono regolate da precisi algoritmi e parametri statistici, la cui bontà e aleatorietà garantisce un’esperienza di gioco sicura per i giocatori più responsabili.