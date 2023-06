Tre Fontane, Amministrazione Comunale mette in vendita campetti da tennis. Istanze entro il 17 Luglio

di: Comunicato Stampa - del 2023-06-20

L’Amministrazione Comunale mette in vendita i campetti da tennis siti sul lungomare est della frazione balneare di Tre Fontane, bene comunale inutilizzato da oltre 10 anni e che nessun privato o associazione ha mai richiesto di gestire, nonostante i diversi avvisi pubblicati negli anni dal Comune.

Il Sindaco ha reso noto che, sul sito istituzionale del Comune (al seguente link: https://campobello.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=11999&CSRF=f315d86bdb7a8d3d8de6bbc0f304463e ) sono stati pubblicati l’avviso e la modulistica per presentare le offerte di partecipazione all’asta per la vendita del bene, il cui importo a base d’asta ammonta a 115mila e 387 euro.

L’immobile, un terreno dell’estensione complessiva di 4950 metri quadri, al cui all’interno sono realizzati 2 campi da tennis e una struttura adibita a spogliato di circa 121 metri quadri, rientra tra i beni del “Piano di alienazione dei beni immobili di proprietà del Comune”.

Oltre che per campi da tennis, il bene può essere destinato a calcetto, padel, pallavolo, basket, o a tutte le altre attività consentite dal Piano Urbanistico Comunale (Prg).

La vendita del fabbricato sarà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d'asta indicato.

Per la partecipazione all'asta, gli interessati dovranno inviare l’apposita istanza all’ufficio di Protocollo del Comune, sito in via Mare n.2, entro le ore 12 del 17 Luglio 2023.

Sul plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere apposta la seguente dicitura: “Non aprire al protocollo. Contiene offerta per acquisto immobile campi da tennis”.

La busta non dovrà contenere l'indicazione del mittente. Per la visione dell’immobile è possibile contattare il segretario generale del Comune, dott. Livio Elia Maggio, ai seguenti recapiti:

email: [email protected] ;

telefono ufficio: 0924933202.