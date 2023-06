Vasco Rossi a Palermo, nell’organizzazione anche il partannese Daniele Giancontieri: "Un vero onore per me"

di: Redazione - del 2023-06-26

Dietro il gran successo di Vasco Rossi a Palermo, evento in due tappe che ha infiammato lo stadio Barbera, con una cornice di pubblico pari a 74 mila spettatori nelle due serate c'è anche qualcosa che appartiene al nostro territorio: Daniele Giancontieri, di Partanna, chiamato a dirigere il merchandising di Vasco per la data del tour di Palermo direttamente dall'entourage di Milano.

Daniele Giancontieri è Barman e Food Manager qualificato dedito alla professione e abile nella vendita, in possesso di attestati e riconoscimenti stellati. Qualificato con corso di Sommelier di primo livello. Dal 2023 entrato a far parte dell’Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier.

Daniele Giancontieri, sentito dalla redazione ha dichiarato: "E' stato un onore per me ricevere la chiamata da Milano per dare il mio supporto a questo evento unico per tutta la Sicilia è far sì che tutto si svolgesse nei migliori dei modi per il compito che mi hanno assegnato.

Grazie a Carmelo Costa e Vasco per aver creduto in Palermo, la sua band, i tecnici, gli addetti ai lavori, le hostess, le emittenti radiofoniche, la sicurezza, i Carabinieri, la Polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari, il merchandising, i ragazzi dei punti Bar e Food.

Vasco e il suo pubblico hanno scritto la storia degli eventi e della grande musica live che mancava da troppo tempo a tutti noi".

L'evento Vasco Rossi nel capoluogo siciliano, è stato organizzato dal grande Manager Siciliano e Imprenditore Carmelo Costa, 47 anni di carriera con 5500 concerti organizzati, prodotti o distribuiti e 10 milioni di spettatori in totale, che ha pubblicato sui social: 74.000 grazie Palermo!