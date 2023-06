Ieri a Partanna l’ultimo saluto a Enzo Nastasi. Fatale l’incidente con il trattore

di: Redazione - del 2023-06-29

Una toccante omelia di Don Antonino Gucciardo nella Chiesa Madre di Partanna per dare l’ultimo saluto a Enzo Nastasi, 83 anni, vittima di un incidente nel suo appezzamento di terreno in contrada Pergole, tra Salaparuta e Partanna.

L’ennesimo incidente mortale di persona anziana causata da un trattore, come è avvenuto tempo fa anche a Partanna, a Santa Ninfa e lo scorso mese a Buseto Palizzolo. L’amore per i terreni, per le viti e per gli ulivi non ha età e per gli anziani diventa un fatto ancestrale.

Enzo Nastasi, l’amico delle api, era andato nel suo terreno a lavorarlo, con il suo piccolo trattore. Intorno alle 20 circa ha pensato di fare ritorno a casa. Ha caricato il suo piccolo cingolato sul rimorchio agganciato al trattore e si è diretto attraverso una rapidissima salita verso la rimessa, dove avrebbe posteggiato i mezzi pere fare ritorno a Partanna dopo una giornata di lavoro.

Arrivato verso il garage, probabilmente per una manovra involontaria ed errata, il trattore è rimasto in folle, indietreggiando velocemente, nonostante si presuma che l’anziano avesse azionato i freni.

Il trattore si è ribaltato e l’anziano è finito su ciglio della strada sterrata, morendo sul colpo per il grave trauma cranico. I familiari intorno alle 21, preoccupati dal ritardo del congiunto, sono andati in campagna ed è stato il figlio Rosario a fare l’amara scoperta.

Subito la chiamata al 118 per sollecitare l’arrivo, così come quella dei Carabinieri di Salaparuta, ma non c’è stato nulla da fare. Il medico legale accerterà la morte dell’anziano all’atto dell’impatto con il terreno.

Enzo Nastasi era molto noto a Partanna per la sua attività da ex commerciante di abiti circa un ventennio fa, ma la sua attività nel sociale era quasi giornaliera tra Pro Loco e la Chiesa, di cui era un assiduo frequentatore assieme alla moglie.

Tra le tante passioni sicuramente quella di apicoltore, che lo aveva portato a curarsi delle sue api in quaranta arnie sparse nei suoi terreni. Nino Zinnanti lo ricorda come un uomo di ferro, un gran lavoratore sempre pronto ad aiutare il prossimo, dispensatore di grandi consigli, soprattutto ai giovani.

"Mio padre - ha ricordato il figlio Rosario - era super attivo, l’età non gli pesava più di tanto. Una persona fortissima da prendere ad esempio soprattutto".

Pare che questo amore per le api lo abbia trasmesso al nipote Francesco, che nel ricordo del nonno pare voglia continuare nella sua passione.

Lo scorso mese aveva perso la vita Isidoro Novara a 41 anni, schiacciato dal suo trattore mentre era intento in una normale manutenzione.