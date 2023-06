"Fatterelli Castelvetranesi", il libro di Salvatore Di Chiara. Ricordi e tradizioni tra passato e presente

di: Redazione - del 2023-06-29

Ricordi e tradizioni della nostra Castelvetrano, tra un passato ricco ed un presente, che stenta a trovare una dimensione. Ogni singolo argomento è letto personalmente come spunto di ricordo, rivalsa e apertura al confronto. Il libro "Fatterelli Castelvetranesi", un piccolo volume per tutti. La stesura del libro è un susseguirsi di emozioni forti senza respiro.

Il suo autore è Salvatore Di Chiara, un castelvetranese purosangue. Negli anni ha accresciuto quel senso di appartenenza alla comunità cercando, in tutti i modi, di entrare all’interno del tessuto sociale

e storico di una città bella e dannata.

Da buon escursionista, 96 escursioni all’attivo, tra boschi, montagne, dighe, fiumi, laghi, spiagge e siti archeologici, ha imparato a vivere maggiormente la natura e questa, anche a Castelvetrano, assume un ruolo di profonda importanza unita alle realtà artistiche, architettoniche e la conoscenza di alcuni personaggi illustri, della nostra città, dimenticati.

Lo stesso autore afferma: “E’ un piccolo volume per coloro che desiderano dimenticare la quotidianità e lasciarsi andare alla semplicità. E’ per chi vuole ritrovare la bellezza dell’essere castelvetranese senza affogare nel vortice del pessimismo. E’ per la gente che ama la città senza distinzione alcuna. E’ per

tutti, indistintamente dalle posizioni sociali, pronti a soffrire, lottare e rinverdire i fasti d’un tempo”.

Il libro si può acquistare direttamente su Amazon.