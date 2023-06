Castelvetrano, raccolta firme contro l’autonomia differenziata. L’iniziativa di Cgil e Uil davanti l'ospedale Vittorio Emanuele II

di: Redazione - del 2023-06-29

Si terrà domani, venerdì 30 giugno 2023, a partire dalle ore 9, un nuovo appuntamento dedicato alla raccolta di firme organizzata da Cgil e Uil Trapani, insieme alle categorie del pubblico impiego e dei pensionati, per chiedere al Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani di ritirare il suo appoggio alla riforma sull’autonomia differenziata, avviata dal governo Meloni.

Appuntamento questa volta davanti l'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, in via Marinella.

"Invitiamo tutti a partecipare – affermano i segretari generali di Cgil e Uil Trapani Liria Canzoneri e Tommaso Macaddino - per impedire che l’autonomia differenziata abbia ripercussioni negative sulla sanità, sulla scuola e sulla mobilità: su quei settori che necessitano di interventi di perequazione e di investimenti da parte dello Stato. Chiediamo al Governatore Schifani di farsi interprete delle reali esigenze dei siciliani e di farsi portavoce del malcontento generato da una crisi che richiede politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia e non certo provvedimenti come l’autonomia differenziata. Vi invitiamo, dunque, a dire "No" in massa firmando la petizione contro il regionalismo differenziato".