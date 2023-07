Belice '68, la toccante storia dell'incontro con quella bambina 55 anni dopo

di: Redazione - del 2023-07-03

Una bimba che tiene in braccio quel che rimane, una bambolina, tra le macerie diffuse del post terremoto del 1968 che colpì l'intera Valle del Belice. La toccante storia di quella fotografia è salita alla ribalta della cronaca nazionale oggi a distanza di 55 anni.

Siamo a Montevago nei primi mesi del 1968, uno scenario apocalittico, di fango e ruderi, il freddo si fa sentire ma tutto deve andare avanti, ed i bambini, inconsapevoli di quanto stia accadendo, si muovono ignari tra le macerie.

Il lieto fine è invece di qualche giorno fa: le protagoniste sono due donne, all'epoca dei fatti in tenera età, Milena Intorcia di Benevento e Rita Russo di Montevago.

Due donne legate da uno scatto fotografico che li ha tenuti fortemente uniti anche senza la minima conoscenza. Milena ha avuto da sempre in mano quella foto, l'aveva scattata il fratello, militare in quel periodo in Sicilia, in soccorso degli abitanti delle zona colpita dal sisma. Rita invece di quella foto non sapeva proprio nulla.

Milena che guarda sempre quella foto decide dopo anni di rivolgersi alla trasmissione "Chi l'ha visto?". Partono le ricerche del programma fino a quando l'inviati della redazione del noto programma, condotto da Federica Sciarelli, hanno dato un nome alla bimba in foto: è Rita Russo nata a Montevago ma residente a Santa Margherita di Belice. L'incontro è stato emozionante come del resto tutta la storia racchiusa in uno scatto nel contesto del terribile terremoto del Belìce fra il 14 e 15 gennaio del 1968.