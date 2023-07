Movida a Tre Fontane e Torretta, il Sindaco Castiglione emana le nuove ordinanze su musica e vendita alcolici

del 2023-07-04

Una serie di provvedimenti sono stati adottati dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Castiglione con l’obiettivo di coniugare movida e sicurezza, scongiurando episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse, che purtroppo si sono verificati frequentemente in quasi tutte le località balneari a causa dell’eccessivo consumo di alcool.

Con l’ordinanza sindacale n. 124 del 1° luglio, in particolare, è stata infatti disciplinata l’emissione di musica nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante, stabilendo che i locali di Tre Fontane e di Torretta potranno diffondere musica, nelle giornate del venerdì e del sabato sino alle ore 2 del giorno successivo, mentre dalla domenica al giovedì, si potrà diffondere musica sino all’una del giorno seguente.

Nella settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, il limite per la diffusione di musica è per le ore 2 della giornata seguente.

Nuove regole sono state stabilite, inoltre, per quanto riguarda la vendita e la somministrazione degli alcolici:

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, etc. potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 2:00, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24.

- Per i pub e i locali in cui viene effettuata attività d’intrattenimento e musicale, la somministrazione degli alcolici è, invece, consentita sino alle ore 1:30, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24.

- La vendita anche per asporto di bevande alcoliche è, inoltre, vietata anche in tutte le attività del settore alimentare (supermercati, panifici, botteghe, etc), nonché attraverso i distributori automatici a partire dalle ore 22.

Comunicato Stampa n.084 del 4 luglio 2023