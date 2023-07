Ci lascia Ignazio De Blasi, cantastorie del Belìce, storico artista e cultore della sicilianità

di: Redazione - del 2023-07-03

Si è spento all'età di 69 anni Ignazio De Blasi, storico artista e cultore della sicilianità. Amante dell’arte, era molto conosciuto e apprezzato per la sua arte della pittura e della recitazione di storie in dialetto.

La malattia del secolo non gli ha dato scampo. Un'artista a tutto tondo come lo ricorda l'amico intimo Baldo Genova: "Sarebbe molto importante che non vada perso tutto il materiale che lui ha accumulato in decenni di attività. Aveva tanti progetti da portare avanti soprattutto quello di insegnare e di tramandare ai giovani la sua arte".

Lo ricordano anche gli organizzatori del Corteo di Santa Rita: "Si spegne un’altro pezzo di storia della nostra Manifestazione, il caro artista Ignazio De Blasi, che per primo in assoluto 21 anni fa, decantò i quadri viventi del nostro Corteo storico, da Castelvetrano a Cascia dove fece conoscere la vita di Santa Rita in versi in lingua siciliana. Per tanti anni fece parte anche come giurato senior nel corteo nobiliare, da sempre presente nei nostri eventi, dal presepe vivente a Palazzo Quidera, alla sua ultima opera realizzata per la nostra mostra, il ritratto in stile siciliano di Carlo d’Aragona. Riposi in pace maestro!"

La sua ultima apparizione in pubblico lo scorso primo maggio alla mostra del Carretto a Marinella di Selinunte organizzata da Orazio Torrente e l'associazione Ipsas.

Sarà tumulato a Partanna di cui era originario mentre i funerali si svolgeranno domani alle 15,30 presso la chiesa San Francesco.

Ai familiari le condoglianze della nostra Redazione.