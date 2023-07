(VIDEO) L'incredibile esplosione di acqua tra Partanna e Montevago, disagi per Strutture Turistiche. Operatori Consorzio attivissimi per ripristino

di: Redazione - del 2023-07-07

Una vera e propria esplosione di acqua, quella avvenuta ieri nelle campagne belicine comprese tra i territori di Partanna e Montevago.

Gli automobilisti di passaggio da quelle parti sono rimasti senza parole alla visione di una "spettacolare" fontana di acqua creata dalla rottura di tubazioni ad altissima pressione della condotta principale del Consorzio Bonifica "Agrigento 3". In particolare le tubazioni collegano la diga Garcia con alcuni invasi di accumulo nella zona delle terme Acqua Pia.

Disagi per le aziende agricole della zona ma anche per strutture turistiche del territorio, infatti com'è noto, la condotta idrica arriva fino in contrada Seggio a Castelvetrano. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione, il ripristino avverrà tra domenica e lunedì e poi si attenderanno 48 ore per il raggiungimento della pressione idonea.

Gli operatori del Consorzio di bonifica "Agrigento 3" sono all'opera notte e giorno per ovviare alle operazioni di ripristino nel più breve tempo possibile. Il danno può essere dipeso da uno sfiato in una parte riparata qualche anno fa.

GUARDA IL VIDEO: