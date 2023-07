del 2023-07-11

Salvatore Bono, campobellese, titolare della rinomata officina di Campobello di Mazara è morto prematuramente all'età di 59 anni a causa di un brutto male che non gli dato scampo ed in un mese lo ha portato via. Tanta l'incredulità di tutta la comunità campobellese che si è stretta attorno al dolore dei familiari.