Selinunte, la compagnia V.A.N. porta in scena "I Menecmi" il 25 luglio al Parco Archeologico

di: Redazione - del 2023-07-23

V.A.N. (Verso Altre Narrazioni) è la compagnia teatrale che il 25 luglio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, per la rassegna “Teatri di Pietra” alle ore 21:00 porterà in scena: “I Menecmi - come l’ottone e l'oro”.

Lo spettacolo vede protagonisti due gemelli, assolutamente identici anzi indistinguibili, proprio “come l’ottone e l’oro”. Purtroppo, durante l’infanzia i due gemelli vengono separati dal destino, crescendo uno a Trapani e l’altro a Napoli. Il gemello napoletano decide di dedicare la propria vita alla ricerca del fratello perduto e lo fa imbattendosi in una serie di equivoci e scambi di persona.

“I Menecmi - come l’ottone e l’oro” è il prodotto della rivisitazione del capolavoro latino di Tito Maccio Plauto, “I Menaechmi”, scritto nel III secolo a.C., diventata la commedia degli equivoci per eccellenza.

La compagnia V.A.N. Verso Altre Narrazioni ha elaborato questa reinterpretazione dopo un attento e meticoloso studio riguardo le dinamiche della commedia Plautina.

L’obiettivo della compagnia è rendere l’opera più fruibile al pubblico contemporaneo attraverso una rilettura del testo che privilegia riferimenti legati al nostro tempo; l’utilizzo della musica dal vivo, sfruttando le parodie di canzoni attuali; l’uso di una scenografia essenziale e semplice, in grado di cambiare lo spazio in modo efficace.

La vera grande innovazione della pièce portata in scena dalla compagnia V.A.N., però, è la regia collettiva dove ognuno degli attori ha preso parte all’ideazione della messa in scena.

“La comicità di Plauto - afferma Riccardo Rizzo -, che interpreta il personaggio di Erozio - costruita in un continuo oscillare tra forme cantate, forme in versi e forme in prosa, permette a noi attori di mettere in scena un mondo variegato e caotico in cui coesistono personaggi con lingue e atteggiamenti differenti, totalmente incastrati e coerenti con l’ambiente e con lo stile della compagnia”.

Per assistere allo spettacolo è possibile acquistare i biglietti al botteghino del Parco Archeologico di Selinunte oppure online tramite il sito Liveticket. All’interno del parco archeologico sarà possibile usufruire di un servizio navetta per il trasporto di persone dall’entrata del parco fino ad arrivare nei pressi del palcoscenico.

Cos’è V.A.N.?

V.A.N. Verso Altre Narrazioni è un collettivo teatrale di giovani attori diplomatosi presso l'Accademia d'Arte del Dramma Antico della Fondazione INDA di Siracusa. Il collettivo V.A.N. si occupa di produzioni teatrali dal classico-musicale al teatro contemporaneo fino agli spettacoli in strada, si è incaricato di portare avanti rassegne teatrali, laboratori di formazione e attività aggregative artistiche.