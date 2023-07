R…Estate a Triscina, il programma estivo del Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

di: Redazione - del 2023-07-25

Si chiamerà R…Estate a Triscina, insieme per crescere la stagione degli spettacoli che la LD Communication organizzerà, per il quinto anno consecutivo, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte.

Si parte sabato 29 luglio con la commedia brillante Taxi a due piazze per la regia di Piero Indelicato e si proseguirà fino al 25 agosto con Fango per la regia di Giacomo Bonagiuso, ma ci saranno anche grandi ritorni come quello di Gianfranco Jannuzzo, il 5 agosto il galà Triscina Awards dove festeggeremo i 50 anni della Società per azioni music e ci divertiremo con la comicità del duo comico Matranga e Minafò reduce dai successi di Sicilia Cabaret e dalle trasmissioni “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile” su Rai Due dove hanno portato canzoni diventate tormentoni comici per eccellenza, tra cui S’inzuppa il biscottino e Tutto il 2020 in una canzone.

E sarà proprio il duo comico Matranga e Minafò , a ricevere nel corso della serata il premio Franco Franchi-Ciccio Ingrassia che ogni anno viene assegnato ad un artista siciliano che porta in giro per il mondo la sicilianità.

Poi un altro grande evento l’8 agosto sarà lo spettacolo della Tramp Comic 90100 con Chris Clun, Simone Riccobono, Francesco Gottuso, I Badaboom, Antonio Panzica, Chicco Tortora e Roberto Pizzo ma il variegato cartellone prevede spettacoli per tutti i palati con la commedia brillante Che stress andare a teatro del teatro stabile nisseno, il musical con il tributo agli Abba, il concerto della Selinon Orchestra e tante altre soprese in arrivo.

"Dopo alcuni eventi tra la fine di giugno ed i primi di luglio ripartiamo con il cartellone principale con rinnovato entusiasmo e con la voglia di alzare ulteriormente l’asticella della qualità con spettacoli di artisti nazionali - afferma l’amministratore unico della LD Communication Alessandro Quarrato - siamo lieti che per il secondo anno consecutivo siamo riusciti ad ottenere il sostegno dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive e nel corso della stagione promuoveremo la rassegna "Il Pane degli dei” con il nostro oro nero che è il pane nero di Castelvetrano ed il miele delle api nere sicule, ci saranno show cooking ed eventi collegati alla rassegna. Il periodo non è facile - continua Quarrato - gli effetti della pandemia e della guerra sul piano economico e sociale sono ancora vivi e stanno mettendo

in difficoltà molte famiglie, ci piace pensare che la nostra volontà di non arrenderci e di

buttare il cuore oltre l’ostacolo possa offrire un mese di divertimento e regalare tanti sorrisi

per ripartire tutti insieme. Noi ci abbiamo messo tutto ora tocca a voi sostenerci, riempire quelle gradinate e smentire quelli che non credono che la nostra Castelvetrano possa ripartire".

Biglietti in prevendita da oggi su Liveticket.it , oppure direttamente presso il botteghino del Teatro o presso l’agenzia City Pass Travel di Castelvetrano, o presso il Lido Aloha a Triscina di Selinunte.

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21.15 si raccomanda la puntualità

Per info teatro triscina franchi ingrassia su Facebook o su Instagram

mail: teatro [email protected]

whatsapp : 339.3655904

R.Estate a Triscina, Insieme per Crescere stagione degli spettacoli 2023

Sabato 29 luglio

Taxi a Due piazze commedia brillante

Sabato 5 agosto

“Triscina Awards”

Ospiti Società per azioni music

Matranga e Minafò

Venerdì 11 agosto

Gianfranco Jannuzzo presenta Gente Mia

Lunedì 14 agosto

Notte di Ferragosto con dance music anni 90

Venerdì 18 agosto

Che Stress Andare a Teatro commedia brillante di Giuseppe Speciale

Domenica 20 agosto

Tribute to Abba e Mamma Mia regia A. Angileri

Dancing Queen il MUsical

Lunedì 21 agosto

Il cinema in Musica

Selinon Orchestra e Pro Loco Selinunte

Venerdì 25 agosto

Fango, dramma didattico di Gabriello Montemagno

Regia di Giacomo Bonagiuso