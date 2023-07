Selinunte, attesa per la cena in "Rosso" e The Look of the year

di: Redazione - del 2023-07-26

La serata del 30 luglio accoglierà al tramonto il pubblico presso il Parco Archeologico di Selinunte per farsi inebriare dalla bellezza degli scenari dei templi greci, dalle musiche classiche, dalla possente eleganza di Cesar e Zingaro, i cavalli di Giuseppe Cimarosa e la contessa Chiara Donà dalle Rose, il tutto accompagnato dal nettare degli Dei in una elegante cena in ROSSO.

Seguirà un defilè di moda con prestigiosi fashion designer ed indossatrici dell'agenzia di moda Face Models MDM.

Particolare le richieste di accesso: dress code rosso, coffa personale con all'interno nettare degli Dei, da versare in propri calici di cristallo ed un candelabro.

Sempre originali e di alto profilo gli eventi organizzati dalla Fondazione Donà dalle Rose in collaborazione con Mario D'Ovidio, Direttore Nazionale The Look of the Year Italy e titolare della Face Models MDM, agenzia esclusivista del Concorso.

THE LOOK OF THE YEAR ITALY

Contest internazionale legato al mondo del modeling e osservatorio di ricerca privilegiato sulle future top model, in grado di coinvolgere ogni anno oltre 50 Paesi del mondo. Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Elenoire Casalegno, Gisele Bundchen, Linda Evangelista hanno iniziato la loro carriera proprio da qui.

THE LOOK OF THE YEAR, nasce nel 1983, rappresenta oggi la competizione internazionale che decreta di anno in anno gli standard di stile, bellezza e personalità delle future ed iconiche top model.

La selezione delle finaliste di THE LOOK OF THE YEAR inizia con la candidatura, in tutto il mondo, di circa 350.000 ragazze di età compresa tra i 14 e 22 anni e culmina nella scelta di 50 candidate che partecipano alla finale internazionale che si terrà anche quest'anno a SANREMO, nella splendida cornice del TEATRO ARISTON.