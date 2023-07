Esibizione su Rai 1 per i maestri di ballo margheritesi. Performance per i 60 anni del film "Il Gattopardo"

di: Redazione - del 2023-07-31

I maestri di Danza Storica dell'800 Rita La Sala e Antonino Barbera sono stati ospiti venerdì 28 Luglio su Rai 1 durante la trasmissione "Uno mattina estate" in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dello storico film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti.

Tra le note di classici musicali storici, tra cui il Valzer di Giuseppe Verdi, la coppia margheritese si è esibita insieme ad altre coppie di ballerini tra cui Nino Graziano Luca, fondatore e Direttore della Compagnia Nazionale di Danza Storica che ha espresso grande soddisfazione per l'invito della Rai anticipando che la Compagnia Nazionale di Danza Storica il prossimo anno festeggierà i 35 anni di vita e di successi e riconoscimenti in giro per l'Italia e non solo.

Per Rita La Sala e Antonino Barbera l'ennesimo prestigioso riconoscimento di un percorso artistico di altissimo livello a livello nazionale e internazionale.