Menfi, in tre a volto coperto e armati rapinano nota gioielleria. Rubati gioielli e orologi

del 2023-07-27

Nel tardo pomeriggio di oggi dei rapinatori hanno rapinato la gioielleria Campo a Menfi, in via Inico. Quattro malviventi armati sarebbero riusciti ad impossessarsi di un imprecisato bottino dopo aver legato le quattro persone che erano all'interno della gioielleria. Una rapina, a quanto pare, durata pochi minuti.

Tre dei malviventi, uno dei quali a volto scoperto, si sarebbe fatto aprire dal proprietario (convinto che potesse essere un potenziale cliente); gli altri due malviventi, invece a volto coperto, si sarebbero introdotti nella gioielleria subito dopo, per farsi consegnare gioielli e orologi.

Fuori dalla gioielleria un quarto malvivente attendeva gli altri tre per darsi alla fuga. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

I Carabinieri della stazione locale di Menfi, che dista solamente pochi metri dalla gioielleria, sarebbero intervenuti dopo aver ricevuto l’allarme.

Intervenuti per i rilievi di rito anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Sciacca. Interrogati gli impiegati e i clienti per delineare la dinamica della rapina. Intanto sono stati istituiti dei posti di blocco per cercare di fermare i malviventi.

Fonte: Belicenews.it