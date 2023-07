Mazara del Vallo, Operazione "Per Tabulas", sequestro di 2,5 milioni ad un noto imprenditore

di: Redazione - del 2023-07-31

Sequestro di beni per 2,5 milioni di euro al patrimonio di un noto imprenditore di Mazara del Vallo.

L'Operazione denominata "Per Tabulas" coordinata dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione su proposta del Questore di Trapani, per l’applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora e della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato dei beni.

Stamani gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione Anticrimine e militari della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno eseguito il provvedimento predisposto.

Il provvedimento reale in oggetto prevede il sequestro preventivo dei seguenti beni: Un appartamento per civile abitazione con pertinenze sito in Mazara del Vallo; Un locale adibito a deposito in Mazara del Vallo; Quote societarie e intero compendio aziendale di 6 società sedenti in Mazara del Vallo

Tra i beni delle citate società rilevano i seguenti: Un albergo, uno stabilimento balneare con ristorant, un Lotto di terreno con strutture adibite ad autolavaggio ed ad uso ufficio ed un Lotto di terreno in Mazara del Vallo.