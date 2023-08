Verso il sold out la commedia dialettale “E comu semu ricchi..” il 9 Agosto al Parco Archeologico

di: Redazione - del 2023-08-05

Si va verso il sold-out per la commedia dialettale “E’ comu semu ricchi e unni lu sapi nuddu” scritta e diretta in regia da Elio Indelicato.

Lo spettacolo sarà portata in scena, nella splendida location del Parco Archeologico di Selinunte,

dalla compagnia teatrale “Gli amici dell’Araba Fenice”. Un proverbio che diventa quotidianità in una commedia che si preannuncia all’insegna delle risate e che racconta la storia di nonno Giovanni e di una pensione molto ambita in famiglia.

La storia, tra momenti di lucidità e di amnesie, vuole fare emergere soprattutto la saggezza e il bene dei nostri nonni, a volte trascurati, in alcuni casi sfruttati ma che rappresentano una colonna portante della nostra società.

L'evento realizzato sotto l'egida Nino Romano, presidente della Pro Loco Castelvetrano-Triscina.

Per info e biglietti: 333-2093318 (Mimma)