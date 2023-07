Serata "rossa" ma di vergogna, una nota di scuse della Contessa ed il comunicato del Direttore Crescente

di: Redazione - del 2023-07-31

La serata tanto attesa della cena in rosso ha lasciato parecchi strascichi di polemiche e di critiche. Molti avventori hanno lamentato la mancanza di cibo e forse le tante prenotazioni hanno di fatto mandato in tilt la macchina organizzatrice. La gente si è lamentata ed ha chiesto la restituzione delle somme pagate via bonifico.

Non sono mancate durante la serata momenti di tensioni fra alcuni clienti e la Contessa Chiara Donà dalle Rose.

Oggi sono giunte alla nostra redazione due note, una a firma del Direttore del Parco, Felice Crescente ed una dell'organizzatrice della serata, Chiara Donà dalle Rose.

C'è comunque da evidenziare che dopo le cena non andata bene, la serata è stata gradita dal pubblico presente con lo spettacolo equestre e la sfilata di moda.

La nota del Direttore del Parco, Dott. Felice Crescente:

"Il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte Dott. Felice Crescente, nel prendere atto con ramma- rico dei disagi organizzativi subiti da diversi ospiti durante l’evento di ieri sera “The Dinner in Red” organizzato esclusivamente dalla Fondazione Donà delle Rose, di cui il Parco Archeologico non era parte attiva nell’organizzazione, ha il piacere insieme al gestore della Caffetteria Florio Sig. Antonio Alba, di avere come ospiti del Parco i partecipanti all’evento per offrire loro un aperitivo nei suggestivi luoghi del Parco Archeologico, presso la Caffetteria Florio. L’ingresso al Parco, entro l’orario di chiusura giornaliera ore 20:00, ad esclusione del giorno 12 Agosto, sarà gratuito a seguito della dimostrazione alla partecipazione dell’evento".

La nota della Contessa Chiara Donà dalle Rose:

"Cari tutti - così come del resto mi è cara la terra di Sicilia, altrimenti non continuerei a promuovere attività e iniziative in loco, in Italia e all'estero per diffonderne il vero volto quella che invio è un'email ragionata a lungo dopo gli eventi di ieri, nella prima parte della serata.

Mi dispiace molto per l'incresciosa situazione venutasi a creare con la cena e chiedo nuovamente SCUSA per questa parte della serata in rosso. Chiedo scusa per un simile imprevedibile inconveniente.



TUTTI gli ospiti paganti hanno ricevuto appositi coupon all'entrata per sedersi al tavolo e per lo spettacolo, alla fine erano 250. Ciò nonostante ho presidoposto e portato al parco tavoli per oltre 280 persone, prevedendo imbucati o ospiti non paganti delle autorità. Il catering doveva dare la porzione ad ogni ospite dietro consegna del coupon. Purtroppo ci sono stati palesemente numerosi imbucati infatti le persone hanno iniziato a prendere il cibo dai vassoi prima che arrivassero, con il personale, ai tavoli in porzioni superiori ad una persona. I tavoli erano per 250 posti come da prenotazione. Io ho comunicato la richiesta per 280 proprio per sicurezza e il catering mi ha detto di non preoccuparmi che ci sarebbe stato anche per più persone. Sottolineo ciò non per giustificarmi ma perché è giusto e doveroso che sappiate.

Purtroppo, come ho cercato di spiegare ieri in piena attività, non potevo prendere catering esterni già da me collaudati nè affidarmi ai meravigliosi ristoratori di Marinella, in quanto da due giorni sono arrivate tutte le autorizzazioni del catering interno al Parco Archeologico (che ha aperto il suo ristorante-bar a seguito di regolare bando per i servizi agguntivi di "food & beverage" della Regione Sicilia). Mi è stato infatti detto che contrattualmente non era più possibile rivolgersi ad altri catering per eventi organizzati all'interno del Parco. Effettivemente questa società paga e pagherà ogni anno un canone di concessione del servizio esclusivo dentro il Parco.

Sin dall'inizio è stata mia intenzione poter garantire oltre ad uno spettacolo di due ore (il cui costo di produzione è molto più elevato di 25 euro ed anche del triplo) e oltre alla postazione per la cena ed il buffet, anche la possibilità a tante ragazze di tutta la zona di partecipare ad un concorso come "The look of the Year" che da anni lancia nel mondo della moda internazionale tanti giovani.



Io stessa inoltre, come organizzatrice dell'intero evento, ho firmato un contratto con il catering del Parco per una cena, rivelatasi miserrima a detta di tutti che potranno testimoniarlo. Addirittura sono stata aggredita e la cena si è per di più trasformata in un momento di inutili tensioni.

Non posso assumermi la responsabilità di un servizio che io ho richiesto in un modo e mi è stato invece erogato in un altro.

E' stata inaudita anche la maleducazione di alcune persone che pur non avendo il coupon si sono sedute ai tavoli, occupando i posti degli altri per poi scaraventarsi sul cibo.

Preciso, per vostra opportuna informazione, che il contributo di 25 euro non copriva e non copre neppure di 1/10 il costo dell'intero evento.

Il danno subito è di tutti noi, oltre a quello gravissimo di immagine e credibilità che grava - dopo i fatti di ieri - sulla mia persona da anni ideatrice e promotrice di iniziative di successo, spesso interamente gratuite (o in parte) per la comunità.

Con i miei collaboratori abbiamo lavorato duramente per organizzare nei dettagli una serata speciale al Parco tra arte, moda, musica, spettacolo, cavalli e 300 posti a sedere per lo spettacolo più altri posizionati per margine di sicurezza, a cui sono stati aggiunti ulteriori 100 posti e passa, proprio dal Parco per i turisti che erano solo entrati in vidita al sito archeologico. Erano stati previsti posti a sedere per tutti, adulti e bambini, con tavoli portati appositamente a Selinunte, 400 metri di tovaglie rosse e 40 angurie acquistate per l'occasione, oltre a tutto quello che è stato promosso e gestito per l'intero evento.

Il costo sostenuto da ciascuno di voi (pari a euro 25 per gli adulti e a euro 16 per i bambini) includeva l'intero evento ( spettavolo con cavalli, sfilata di moda, proiezioni di video arte, mostra open air di Rosa Mundi e mostra di Michele Tombolini, Cesare Catani, vari intermezzi musicali di altissimo livello incluse le performance della soprano Claudia Ceraulo, Filippo Calascibetta, e tanti altri).

Pertanto vi garantisco che andrò a fondo alla questione affinché una situazione a dir poco spiacevole come quella vissuta ieri non si verifichi più per nessuno, soprattutto per voi che qui ci vivete e che con questa realtà da adesso in poi ci avrete a che fare per ogni evento, salvo cambiamenti che potranno trovare fonte e ragione proprio in questa incredibile e recente condotta".