Messina Denaro /1, rivelazione "choc": "Tremila persone hanno avuto a che fare con me a Campobello"

Le condizioni di salute dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro versano in condizioni gravi, il tumore al colon lo debilita sempre di più e qualche complicanza intestinale ha costretto Messina Denaro ad un ulteriore intervento chirurgico. Nelle ultime ore a fare scalpore, è parte dei contenuti dei verbali d'interrogatorio a cui è stato sottoposto Messina Denaro dopo il suo arresto. L'ex primula rossa spiega il sequestro del piccolo Di Matteo, la sua uccisione voluta da Giovanni Brusca, e parla del padre, rivelando la sua grande passione, a detta sua l'attività principale, per le opere d'arti.

Matteo Messina Denaro ha raccontato ai PM, De Lucia e Guido, la sua "latitanza" a Campobello di Mazara e non si è tirato indietro nel confermare che ha vissuto "liberamente", giocando a poker, cenando nei ristoranti, andando in giro con il nome di Francesco. Addirittura riferisce che tutti a Campobello lo conoscevano con quel nome, donne, uomini ed anche bambini.

Le parole di Messina Denaro sulla scelta di vivere a Campobello: "Non voglio fare il superuomo e nemmeno l’arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia. Se vuoi nascondere un albero piantalo in una foresta. Ora che ho la malattia e non posso stare più fuori e debbo ritornare qua, allora mi metto a fare una vita da albero piantato in mezzo alla foresta, allora se voi dovete arrestare tutte le persone che hanno avuto a che fare con me a Campobello, penso che dovete arrestare da due a tremila persone: di questo si tratta. A Campobello mi sono creato un’altra identità: Francesco. Giocavo a poker, mangiavo al ristorante, andavo a giocare".

Sulla forte rivelazione torna nuovamente dopo le incalzanti domande dei PM: "Però io non so se è chiara sta cosa: se tutti quelli che hanno avuto da fare con me, dovete fare qualche carcere nuovo, perché mezzo Campobello se ne va in carcere. Però sanno che sono Francesco, maschi e femmine pure, pure i bambini, sempre Francesco sono stato io, perché non avevo altri modi di difendermi".

