Serata di ricordi per gli ex alunni di Campobello, quasi 50 anni dopo

di: Redazione - del 2023-08-10

Serata di ricordi e di emozioni per gli ex alunni dell'Istituto de Amicis di via selinunte a Campobello di Mazara, anno scolastico 1973/74.

Si sono riuniti dopo tantissimo tempo: Paolo Signorelli,Agostino Bono, Ettore Evati, Leo Gambini, Fabio Scilabra, Francesco Indelicato, Angelo Grimaldi, Cosimo Leone, Andrea Moceri, Maurizio Tancredi, Francesco Vivona, Giacomo Pisciotta.

Non è mancato il grande ricordo al maestro dell'epoca, Antonino Romano.