"Castelvetrano Summer Fest", l'assessorato regionale al turismo finanzia il programma. Catania: "Sinergia tra enti pubblici"

di: Redazione - del 2023-08-12

L’assessorato regionale al turismo ha finanziato il programma “Castelvetrano Summer Fest” che si svolgerà a partire dal mese di settembre nel territorio di Castelvetrano.

Al Comune di Castelvetrano l’assessorato guidato da Elvira Amata erogherà un contributo di 39 mila euro per il programma che il Comune ha presentato per il finanziamento: si tratta di iniziative e spettacoli che si svolgeranno sul territorio di Castelvetrano. Il contributo verrà erogato come iniziativa, direttamente patrocinata, dall’assessorato.

“Il finanziamento per il programma “Castelvetrano Summer Fest” - ha dichiarato l'On. Nicola Catania - è il risultato della sinergia tra enti pubblici, da un lato il Comune di Castelvetrano e dall’altro la Regione. Ringrazio l’assessore regionale Elvira Amata che ha mostrato, ancora una volta, particolare attenzione al territorio della nostra provincia. Il “Castelvetrano Summer Fest” può rappresentare l’occasione per destagionalizzare i flussi turistici nell’area selinuntina che mette insieme i territori di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara.

L’assessorato regionale al turismo ha, altresì, erogato un finanziamento per lo “Sporting club” di Partanna e per l’associazione “Teatro Libero” per la messa in scena di “Medea, opera in-canto”.