Campobello di Mazara: disservizio Sportello Automatico ATM, il comunicato di Confsal

di: Redazione - del 2023-08-10

Con una nota inviata alle redazioni, Confsal Comunicazioni, Segreteria Provinciale di Trapani comunica un disservizio allo sportello automatico ATM di Campobello di Mazara.

Ecco la nota: "Ci giunge voce, che ieri lo sportello automatico (ATM) dell’ufficio postale di Campobello di Mazara Centro sarebbe stato temporaneamente o definitivamente spento, questo accade dopo alcune settimane di continue interruzioni di erogazione del servizio.

Assicurare l’efficienza di tale apparecchiatura ci sembra scontato, per un duplice motivo, da una parte si garantisce a tutti i clienti e a tutti i cittadini la possibilità di prelevare in autonomia, dall’altra si assicura al personale applicato in questo UP, una giornata lavorativa finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi aziendali.

E’ chiaro che tale anomalia, soprattutto in questo periodo estivo e con concentrazione alta di turisti in quella zona, crea enormi frizioni in ufficio, ormai i colleghi sportellisti fanno da parafulmine alle continue lamentele della clientela, provate voi a spiegare ad una persona percettore di reddito di cittadinanza che non è previsto prelevare all’interno dell’Ufficio Postale e poco importa se nello stesso Comune vi è la presenza di un altro ufficio postale Campobello di Mazara Succ. 1, con annesso ATM, puntualmente, non riesce a soddisfare una platea cosi ampia.

Inoltre, sembrerebbe, quella della gestione e dei guasti degli ATM, cosa diffusa in provincia, vedi Calatafimi-Segesta, in netta contrapposizione, a delle Vostre dichiarazioni in un comunicato stampa recente cito testualmente "Si ricorda infine che nel Trapanese sono disponibili 70 ATM Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni".

Quindi alla luce di tutto ciò finora descritto, si chiede un intervento risolutivo del problema, che riguarda la gestione e guasti continui degli ATM Postamat di tutta la provincia, ricordando che la grandezza di un’azienda passa anche attraverso l’attenzione al proprio personale applicato e alla clientela e cittadinanza che ci onora della propria fiducia".