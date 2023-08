Musica & Legalità, come muoversi a Selinunte il 12 agosto

di: Redazione - del 2023-08-10

La decima edizione di Musica&Legalità è alle porte, migliaia di persone parteciperanno all'evento musicale che avverrà nel meraviglioso contesto del Parco Archeologico di Selinunte e vedrà esibirsi l'attesissima Peggy Gou, l'artista coreana di fama mondiale. E' stato studiato un piano di viabilità che possa far confluire e defluire il traffico veicolare nel miglior modo possibile.

Di seguito si riporta il piano previsto dal Comune di Castelvetrano con una ordinanza ad hoc che prevede obblighi e divieti nelle giornate del sabato 12 e domenica 13 agosto 2023:

1. DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI FERMATA, a tutti i tipi di veicoli, eccezion

fatta dei veicoli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Pronto Intervento e

Protezione Civile nel piazzale Bovio Marconi (area antistante l’ingresso/uscita del

Parco Archeologico di Selinunte dalle ore 14:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13

agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze;

2. DIVIETO DI FERMATA, integrato dal pannello “AMBO I LATI”, nella via Palinuro

nel tratto stradale compreso tra la via Del Cantone e l’Hotel Admeto a tutti i tipi di

veicoli dalle ore 17:00 del 12 agosto alle ore 03:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino

a cessate esigenze;

3. DIVIETO DI FERMATA dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto

2023 e, comunque, sino a cessate esigenze, nella via Persefone (largo sterrato di fronte

Agorazein) per riservare tale area alla sosta dei pullman utilizzati dagli organizzatori

dell’evento e per i veicoli rimossi dalle ditte incaricate;

4. DIVIETO DI FERMATA all’intersezione stradale tra le vie Icaro, Pindaro e Pitagora

dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a

cessate esigenze;

5. DIVIETO DI TRANSITO nella S.S. 115 dir (tratto stradale compreso dall’intersezione

con la via Trenta Salme e sino all’ingresso della borgata), dalle ore 15:00 del 12 agosto

alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 ad eccezion fatta per i veicoli in uso alle Forze

dell’Ordine, di Soccorso, Pronto Intervento, Protezione Civile, Pullman navetta e dei

veicoli accreditati;

6. DIVIETO DI TRANSITO nella via Cavallaro (dal tratto stradale della strada

panoramica) dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e,

comunque, sino a cessate esigenze, onde consentire la sosta dei veicoli dei

partecipanti/spettatori all’evento di che trattasi nella predetta strada panoramica.

DEROGHE

In deroga all’odierna ordinanza, possono accedere alle aree interdette le seguenti tipologie di veicoli:

a) Veicoli adibiti al servizio di Polizia, Soccorso, Pronto Intervento, Protezione Civile e veicoli

accreditati da parte dell’organizzazione dell’evento debitamente muniti del relativo pass;

b) Veicoli adibiti al trasporto dei disabili a condizione che non creino intralcio alla

circolazione;

c) Veicoli autorizzati;

d) Veicoli in uso al personale sanitario in servizio di pronta reperibilità o per comprovate

esigenze di servizio.