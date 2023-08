Attesa a Tre Fontane per l’Olimpia Festival Summer Edition in programma dal 20 al 23 Agosto

del 2023-08-14

Dopo le audizioni che si sono svolte il 12 agosto presso la sede della Vocal Music School in Via Pio La Torre, ecco che è arrivato il momento dell’Olimpia Festival: il 21, 22 alle ore 22.00 e il 23 agosto 2023 si svolgeranno le Semifinali e la Finale in Piazza Favoroso a Tre Fontane.

Il Festival si pone l’obiettivo di selezionare giovani talenti nel panorama della canzone Italiana e/o internazionale e inoltre si pone l’obiettivo di valorizzare artisti emergenti nell’ambito della musica melodica, leggera, pop, rock, jazz, funky, rap, lirico, ecc. ed è rivolto a cantanti, cantautori, autori e interpreti, siano essi singoli, gruppi vocali o band. Due le categorie in concorso: Editi e Inediti.

L’OLIMPIA FESTIVAL nasce da un’idea dell’Ass. MUSICULTURA in coproduzione con la Eventi e Management, la The Vocal Music School e il Comune di Campobello di Mazara.

Il Direttore Artistico del Festival Massimo Galfano collaborerà con uno staff qualificato, capitanato da Gioacchina Cottone e col Direttore Marketing Giorgio Marino.

Il Presidente di Giuria sarà il Maestro Ciro Barbato, Direttore Artistico di Casa Sanremo Live Box Il Festival è patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara.