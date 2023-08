Marinella di Selinunte, al via la settimana del Sacro Cuore, sagra della sarda incannata e fuochi d’artificio musicali

di: Redazione - del 2023-08-17

In foto: Fuochi pirotecnici a Selinunte

Prendono il via questa sera i festeggiamenti della 53ª settimana del Sacro Cuore a Marinella di Selinunte. Attesa per la “Sagra della sarda incannata” che si terrà domani, venerdì 18 agosto allo Scalo di Bruca, a partire dalle 19:30.

Questa sera, giovedì 17 agosto, presso Bar Scirocco, “Storia e nascita del Presidio” Laboratorio del Gusto, in collaborazione con Slow Food.

Domenica 20, serata conclusiva con l’imbarco del Simulacro e classica processione in mare. Alla mezzanotte i fuochi pirotecnici musicali.