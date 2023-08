Menfi sconvolta dalla morte del piccolo Gioele di appena 4 anni. Il Sindaco proclama lutto cittadino

di: Redazione - del 2023-08-18

"La Comunità di Menfi piange la scomparsa di Gioele Palminteri bimbo di 4 anni. Comunico che domani mattina adotterò Ordinanza per proclamare il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per Porto Palo in Festa saranno annullati. L’Amministrazione Comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri".

Con questa nota, il sindaco di Menfi, Vito Clemente, esprime a nome di tutta la comunità, il dolore per la scomparsa di un bambino di 4 anni, che 10 giorni fa, dopo un primo ricovero all'Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale Di Cristina di Palermo. Ieri la terribile notizia del decesso.

Sulle cause del ricovero, si era all'inizio pensato ad un morso di zanzara, poi il quadro clinico all'Ospedale Di Cristina, lascia pochi dubbi, il piccolo Gioele, è stato sicuramente colpito da una forma grave di meningite.