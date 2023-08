Andrew Garfield, in Italia per i suoi 40 anni, avvistato a Selinunte il protagonista di Spider-Man

di: Redazione - del 2023-08-22

Andrew Russell Garfield Hillman, attore britannico diventato ormai celebre per le sue partecipazioni da protagonista in pellicole celebri come The Social Network e The Amazing Spider-Man è da qualche settimana in Italia, dalla Campania alla Sicilia.

Andrew dopo essere stato a Napoli, con tanto di "storie" postate, l'attore britannico e cittadino statunitense è stato "beccato" a Marinella di Selinunte mentre era in compagnia della sua famiglia, proprio il giorno dopo del suo 40esimo compleanno.

A riconoscerlo un giovanissimo fan dell'attore che ha interpretato Spider Man e con il quale ha anche fatto una foto, all'interno del noto Ristorante e Lido La Pineta di Selinunte.

L'attore era stato "avvistato" in visita al Parco Archeologico di Selinunte che aveva già conosciuto, anche se solo come "ospite", durante uno dei Google Camp passati.