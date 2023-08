Partanna, il 27 agosto la "Prima Festa degli Agricoltori", i Boomdabash in concerto

di: Redazione - del 2023-08-23

I Boomdabash saranno gli ospiti d'eccezione della prima "Festa degli Agricoltori" organizzata dal Comune di Partanna che si terrà il prossimo 27 agosto con inizio alle ore 20 nei pressi del Castello del Grifeo.

Ecco il programma dettagliato come da comunicato dello staff del Sindaco Li Vigni: "È in programma, domenica 27 agosto 2023, la Prima Festa degli Agricoltori organizzata dal Comune di Partanna, in collaborazione con "Oleifici Asaro dal 1916 - the art of olive excellence" e Starbucks.

Si inizierà, alle ore 20:00, con un happy hour nella zona del Castello Grifeo, offerto dai main sponsor dell’evento, durante il quale sarà possibile degustare i prodotti della nostra terra e godere del tramonto sulle isole Egadi.

A seguire, sarà possibile fare una passeggiata lungo la via Vittorio Emanuele, visitare la maestosa Chiesa Madre, fare un po’ di shopping, curiosare tra gli stand allestiti e rifocillarsi con le specialità gastronomiche proposte dai diversi punti ristoro.

Alle 23:00 circa, in piazza Falcone e Borsellino, si canterà e si ballare con i Boomdabash che, con il loro sound inconfondibile e dalle note estive, regaleranno una grande festa a cielo aperto".