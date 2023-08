Morgan, lite con il pubblico al Parco di Selinunte. Scoppia il caos sui social

di: Redazione - del 2023-08-27

L'atteso spettacolo di Morgan al Parco Archeologico di Selinunte è degenerato in una lite tra lo stesso cantautore e una buona parte del pubblico presente. Il tutto sarebbe scaturito da una richiesta, da parte di uno spettatore all'artista, di cantare una canzone.

All'artista è evidente che qualche critica giunta dalla platea non sia piaciuta ma la sua reazione, scaturita in offese anche omofobe, non è stata gradita per niente al pubblico presente.

Una reazione spropositata, secondo alcuni presenti allo spettacolo, che ha fatto prontamente il giro dei social per via dei video postati.

Sul web non sono mancate le critiche al famoso cantautore che è evidente che sia andato in escandescenza a seguito di alcune critiche ricevute dal pubblico.

Guarda il video della lite fra Morgan ed una parte del pubblico presente al Parco Archeologico di Selinunte: