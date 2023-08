Campobello, auto contro un palo. Uomo trasportato in Ospedale a Castelvetrano

del 2023-08-28

Incidente stradale autonomo intorno alle 5 circa di questa mattina. Coinvolta una Opel corsa alla cui guida vi era un uomo di Campobello di Mazara. B.E. di 52 anni. L’uomo stava percorrendo la strada provinciale n. 51 provenendo da Tre Fontane in direzione Campobello di Mazara quando, poco prima dell’incrocio per Contrada Erbe Bianche, percorrendo un ampio curvone, finiva fuori strada andando ad impattare contro un palo che sorregge un cavi elettrici.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia Municipale di Campobello di Mazara, che aveva appena terminato il servizio di scorta alla spazzatrice meccanizzata nella frazione di Tre Fontane. Effettuati i rilievi del caso, il tratto di strada è stato segnalato con la collocazione di transenne, in attesa dell’intervento dell’Enel, che è stata prontamente contattata per la messa in sicurezza del palo che pende pericolosamente verso il centro della carreggiata.

L’Ispettore Calamusa e l’Agente Barbera, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per il conducente.