Campobello, successo per la finale del concorso canoro Olimpia Festival Summer Edition

di: Redazione - del 2023-08-26

Si è conclusa lo scorso 23 agosto, davanti all’ass. Gianvito Corso, al Sindaco Giuseppe Castiglione, al presidente del consiglio Piero di Stefano a una piazza gremita e ad una giuria di qualità, la finale dell’Olimpia Festival a Tre Fontane Piazza Favoroso, dell'Olimpia Festival.

ll pubblico presente è stato attento composto e ha interagito con applausi e complimenti, per tutti gli artisti ospiti e in gara e per l'ottima organizzazione e riuscita dello spettacolo. Il direttore artistico Massimo Galfano e il direttore di produzione Giorgio Marino si dicono soddisfatti ed emozionati per l’ottima riuscita di questa prima edizione dell’Olimpia Festival Summer Edition.

Inoltre la produzione ringrazia tutto lo staff, la coconduttrice Gio’, Claudio D’ancona e tutta la redazione di Gocce di Stelle, le vallette Desy e Alina, tutti gli sponsor, la segretaria di produzione Rosamaria e tutta la giunta comunale di Campobello di Mazara.

Il direttore artistico Massimo Galfano rende noti i nomi dei vincitori, della prima edizione dell'Olimpia Festival, per categoria, oltre il premio della critica e i vincitori decretati dalla giuria popolare:

Categoria Cover:

1° Classificato Paola Salvo con il brano Sola

2° Classificato Gemma Amoroso con il brano Accidenti a Te

3° Classificato Giulia Zichittella con il brano Teenage Fantasy

Categoria Inediti:

1° Classificato Chantal con il brano Una Vita e Ancora

2° Classificato Simon con il brano Babye

3° Classificato Giotiv con il brano Vivilo Adesso

Premio della critica:

Lo vince Danilo Melillo con il brano Oppio (categoria inediti)

Vincitori per la giuria popolare:

Per il 21 agosto Vincenzo Baiata con il brano Finiro' Per Crederci (categoria inediti)

Per il 22 agosto in ex aequo Giotiv con il brano Vivilo Adesso (categoria inediti) e Samuele Ruggeri con il brano Se Adesso Te Ne Vai (categoria cover)

Per il 23 agosto Arianna Giancontieri con il brano Valeria (categoria cover)

Per info e contatti:

Il direttore artistico Massimo Galfano comunica che è già all’opera con tutto il suo staff per preparare la seconda edizione dell’Olimpia Festival.

www.eventiemanagement.com

Vai sul link per guardare la video integrale della finale :

https://www.youtube.com/watch?v=1OlapPYGXf8

Il Festival è patrocinato dal Comune di Campobello di Mazara.

Per info e contatti:

https://www.facebook.com/groups/2393453667492871

https://www.eventiemanagement.com/