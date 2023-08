Successo per la presentazione del “Club degli agricoltori della valle del Belìce”. Presente fondatore di Starbucks. L’Ass. Sammartino: “Occasione importante per fare rete”

del 2023-08-26

Si è svolta stamane con notevole partecipazione di agricoltori e non solo presso le Aziende agricole Asaro, in contrada Cavallaro a Marinella di Selinunte, la cerimonia di apertura del “Club degli agricoltori della Valle del Belìce”. Presente anche Howard Schultz, il fondatore di Sturbucks, la nota catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971.

Presente anche l’assessore regionale On. Luca Sammartino (Assessore all’agricoltura, lo sviluppo e la pesca mediterranea): “è fondamentale fare rete nel settore dell’agricoltura belicina. L’internazionalizzazione del nostro prodotto può essere fondamentale per fare quel passo avanti importante per la nostra terra in ottica di valorizzazione del nostro territorio. La collaborazione con Sturbucks è di fondamentale importanza in questo senso. In questo senso è fondamentale garantire un futuro ai giovani che vogliono scommettere sull’agricoltura. A breve saranno pubblicati dei bandi per giovani volti a potenziare questo settore importante della nostra economia”.

Soddisfazione e determinazione è stata espressa anche dal sindaco di Partanna Francesco Li Vigni: “Per gli agricoltori fare rete, confrontarsi vuole dire crescita e individuazione di nuove opportunità di crescita. Si deve agire sul piano culturale affinché gli agricoltori comprendano l’importanza di fare rete”.

Parole di stima per la pregevole iniziativa sono state espresse dall’On. Mimmo Turano (Assessore all’istruzione e formazione professionale).

«L’iniziativa – ha spiegato Tommaso Asaro, quarta generazione della famiglia Asaro alla guida dell’omonima azienda – rappresenta una prima ed importante occasione di aggregazione culturale dei produttori della Valle del Belìce».