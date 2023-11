Modi originali per organizzare le Feste di Natale

di: Redazione - del 2023-11-28

Le feste di Natale sono eventi speciali che permettono da un lato alle persone di riunirsi e condividere momenti di gioia e felicità, dall’altro sono anche opportunità di business per le aziende. Sempre più brand, da quelli più piccoli fino alle imprese multinazionali, focalizzano parte del fatturato proprio durante il periodo natalizio perché in genere la spesa media delle famiglie durante le festività aumenta.

Organizzare una festa di Natale, infatti, spesso implica una scelta del menù, il tovagliato, l’arredo ma anche l’intrattenimento degli inventati. Oltre le classiche feste tradizionali, negli ultimi anni si è sviluppata la tendenza di optare verso eventi originali sia per gli adulti che per i bambini.

Lo scambio dei regali non è più lo stesso perché si cerca di sfidare gli invitati a regalarsi qualcosa di unico fatto a mano. In questo modo, si promuove la creatività, si dà un tocco personale ai regali e si assicura un effetto sorpresa, oltre che un evento sicuramente non banale. Gli oggetti fatti a mano come portachiavi o collane hand-made, profumatori, candele, t-shirt personalizzate o piccoli complementi d’arredo sono idee regalo sempre più apprezzati.

Ma oltre ai regali, anche le decorazioni natalizie sono pensate per rompere gli schemi tradizionali e rendere l’evento più originale. Per decorare le stanze si utilizzano materiali insoliti carta kraft, legno, luci sospese o – ancora una volta– decorazioni fai da te con materiali riciclati come plastica e vetro. Allo stesso modo, è possibile creare un'albero di Natale alternativo, usando ad esempio una scala decorata con luci e ornamenti.

Per coinvolgere gli ospiti in modo attivo, si possono organizzare attività interattive. Ad esempio, si può allestire una postazione di decorazione di biscotti, dove gli ospiti possono decorare i dolcetti con glassa e decorazioni. Oppure si può organizzare un karaoke di Natale, dove tutti possono sfoggiare le proprie abilità canore. Infine, ancora più importante del tradizionale tacchino, il menù può essere un'opportunità per stupire gli ospiti.

Si può optare per un buffet a tema, come ad esempio un menu ispirato alle cucine del mondo con

piatti tipici di diverse culture. In alternativa, si può organizzare una cena a tema con piatti che richiamano i colori e i sapori del Natale.

La scelta di organizzare una festa di Natale originale, se da un lato ha molto a che fare con la creatività e l’ingegno, dall’altro proprio per la varietà di richieste che ci sono si può tradurre in fatturato aggiuntivo per le aziende che dunque conseguentemente devono ripensare all’offerta prodotto durante questo

periodo per accontentare al meglio le esigenze dei clienti.