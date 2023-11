Mercoledì 29 novembre l’inaugurazione a Palermo del progetto innovativo di FoodWineandCo

di: Redazione - del 2023-11-28

La tradizione enogastronomica italiana incontra la blockchain e il metaverso partendo dalla Sicilia: la rivoluzione di Cibus et Vinum.

L’innovazione tecnologica affianca il patrimonio enogastronomico italiano partendo dalla Sicilia, il suo territorio e le sue eccellenze agro-alimentari, attraverso l’innovativo progetto Cibus et Vinum di FoodWineAndCo che grazie alla blockchain consente la tracciabilità dei prodotti.

Mercoledì 29 novembre alle ore 10:00, all’Istituto Castelnuovo di Palermo, nella Villa Castelnuovo, in viale del Fante n. 66 – l’amministratore unico Francesco Messina e il team di FoodWineAndCo presenteranno ufficialmente l’iniziativa al pubblico.

Qualità, trasparenza, gusto, rispetto della natura e dell’ambiente, assenza di additivi e sostanze

nocive sono le parole d’ordine di Cibus et Vinum, un ambizioso progetto e uno shop online con i

migliori prodotti della tradizione culinaria del Belpaese.

Un’iniziativa innovativa, ideata per celebrare il gusto del made in Italy, ma anche per raccontare le testimonianze delle valorose piccole e medie aziende agricole italiane, i segreti degli chef e gli itinerari del gusto presenti sul territorio, per vere esperienze immersive e multisensoriali, adesso anche sul metaverso.

“Il progetto – spiega Francesco Messina – è nato da una semplice chiacchierata tra due imprenditori,

accomunati dall’intenzione di riportare in auge le eccellenze del territorio, di assicurare ai

consumatori l’opportunità di mettere a tavola solo prodotti di grande valore, a prescindere dai propri

impegni quotidiani. Per questo stiamo selezionando le migliori aziende italiane, quelle che rinunciano

ai grandi numeri perché hanno a cuore qualità, tradizione, e l’innovazione tecnologica che rende

certa la provenienza e la freschezza di ciò che vendiamo”.

I QR code brevettati da Cibus et Vinum, infatti, sono in grado di certificare il percorso produttivo e le

materie prime di cui è composto ogni prodotto affinché tutti possano consumare esclusivamente e

consapevolmente cibi freschi e stagionali.