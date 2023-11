Fratelli d'Italia, On. Catania: "Il successo di Miceli è il frutto del buon lavoro svolto in questi anni"

di: Comunicato Stampa - del 2023-11-29

L'Onorevole Nicola Catania ha rivolto un plauso a Maurizio Miceli per la vittoria al Congresso Provinciale di Trapani avvenuto nei giorni scorsi.

"Il successo schiacciante del coordinatore uscente Maurizio Miceli dimostra che in questi anni abbiamo fatto un buon lavoro tra la gente, con una particolare attenzione al territorio". È il commento del deputato regionale Nicolò Catania al risultato del congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Trapani.

Miceli ha totalizzato 977, mentre l’altro candidato Livio Marrocco ha ottenuto 488 voti. Della coalizione dell’uscente nel Direttivo provinciale sono stati votati 6 rappresentanti, mentre l’ala guidata da Marrocco ne ha conquistato 3, compreso lo stesso Marrocco. Miceli ha la facoltà di nominare altri 5 componenti all’interno del Direttivo.

L’onorevole Catania (che fa parte di diritto del Direttivo), insieme al neo presidente del partito Maurizio Miceli, hanno voluto chiarire da subito le questioni del partito relative alle prossime amministrative di Mazara del Vallo e Castelvetrano e non solo: "Non è stata decisa alcuna posizione", chiariscono i due. "Il congresso è appena terminato e a breve convocheremo il coordinamento provinciale per scegliere, nel modo più condiviso e ragionato, il percorso politico del partito per affrontare tutte le questioni nodali in ambito provinciale.

La linea del partito, una volta definita, sarà portata avanti nelle sedi opportune. I passi in avanti, che peraltro non giovano a nessuno, saranno ritenuti scelte singole, autonome, estranee alla prospettiva che intenderà perseguire il partito".